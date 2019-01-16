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"Турецкий поток" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, - Путин

Новости » Политика    16.01.2019 - 09:51
"Турецкий поток" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, - Путин
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Компания "Газпром" прорабатывает маршрут транспортировки газа

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Путин отметил, что компания "Газпром" прорабатывает маршрут транспортировки газа Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Но, по его слова, окончательное решение будет принято в зависимости от позиции Европейского союза.

"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", - сказал Путин.

Напомним, посол США в Берлине Ричард Гренелл заявлял, что проект газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без украинского интереса. 

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это, - "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - добавил он. 

Отметим, ранее Госдеп США назвал "Северный поток-2" и "Турецкий поток" политическим инструментом РФ

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