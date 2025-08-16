Трамп заявив, що Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерела агентства, яке знайоме з ситуацією, Трамп під час телефонної розмови з європейськими союзниками заявив, що хоча Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – російський диктатор, як і раніше, хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу.

Розмова Трампа з Зеленським та європейськими союзниками

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 16 серпня, дорогою з Аляски до Вашингтона Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО. Він розповів про результат зустрічі з Путіним.

За словами Зеленського, у розмові з Трампом він сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.

Також стало відомо, що під час телефонної розмови Трамп запросив президента України до США, тому Володимир Зеленський вже в понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни.

Трамп також пообіцяв призначити зустріч з Володимиром Путіним, якщо переговори з Зеленським 18 серпня пройдуть успішно. На думку Трампа, така зустріч може "врятувати життя мільйонів людей".