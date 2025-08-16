Путин предложил заморозить фронт в двух областях: Axios узнало, что требует взамен

Глава Кремля Владимир Путин предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска с Донбасса.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области (Донбасса - ред.) - требование, которое Украина вряд ли примет", - говорится в посте.

Как пишет журналист, его источник, который осведомлен с переговорами лидеров, рассказал, что предложил глава Кремля.

Отметим, что вчера и этой ночью между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоялась встреча на Аляске.

"Мир" в обмен на территории

Напомним, что ключевой темой на встрече Трампа и Путина на Аляске была война в Украине, а точнее, возможные пути ее окончания.

После саммита лидеры вышли у прессе и сделали ряд заявлений, но как стало ясно, договоренности о перемирии достичь не удалось.

Деталей о встрече было не так много, однако после саммита Трамп дал интервью для Fox News, сделал ряд постов в соцсетях, а также говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

В частности, Трамп посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией и допустили что результатом может стать скорая трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России. Он также отметил, что развитие событий зависит от украинского президента.

Уже утром в соцсетях Трамп написал, что все пришли к согласию, что лучший способ завершить войну - это перейти непосредственно к мирному соглашению, а не просто к сделке о прекращении огня.

Кроме того, по данным Bloomberg, Трамп во время разговора с Зеленским и лидерами Европы сообщил, что позиция Путина не изменилась - он по-прежнему хочет, чтобы ВСУ вышли из Донбасса.

Также этим утром стало известно, что в понедельник президент Владимир Зеленский полетит Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы говорить о деталях завершения войны.