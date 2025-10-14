Путін вступає в четвертий рік війни, яку мав би виграти за тиждень, - Трамп

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна, - ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха", - зазначив Трамп.

За словами президента США, російський диктатор вступає в четвертий рік війни, "яку мав би виграти за тиждень".

"Скоро вступить у четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, звичайно, з урахуванням поранених і тих, хто залишився без ніг і рук, і всього того, що трапляється в жахливих війнах. Це жахлива війна", - підкреслив він.

Трамп додав, що це "найбільша подія з часів Другої світової війни з точки зору смертності".