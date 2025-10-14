Зацікавленості Росії в реальному припиненні вогню немає, - посадовець НАТО

Жодних ознак зацікавленості Росії в реальному припиненні вогню наразі немає. Російський диктатор Володимир Путін використовуватиме будь-яку можливість, щоб підірвати позиції України та її партнерів у міру просування переговорів.

Незважаючи на чутки про можливе продовження переговорів в найближчі тижні, немає жодних ознак того, що позиція РФ змінилася чи вона готова піти на будь-які суттєві поступки.

"Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні, зокрема захоплення всіх чотирьох так званих "анексованих" територій, зміну режиму, демілітаризацію країни та вирішення того, що вона називає "корінними причинами конфлікту", - зазначив посадовець НАТО.

Водночас він наголосив, що колапс українських оборонних ліній залишається вкрай малоймовірним у короткостроковій перспективі.

"Російські сухопутні війська, ймовірно, захопили близько 250 квадратних кілометрів української території у вересні, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 квадратними кілометрами, які росіяни зайняли в серпні", - порівняв представник НАТО.

За його словами, таке зниження зумовлене значним переміщенням кількох російських дивізій уздовж лінії фронту.

Втрати Росії

Середня добова кількість російських втрат у вересні становила 950 осіб, що є помірним зростанням порівняно із середнім серпневим показником, але нижчим, ніж те, що було навесні та влітку.

"Росія все ще зазнає надзвичайно високих втрат. Ми бачимо в середньому близько 1200 втрат щодня у 2025 році, і зараз загальна кількість втрат перевищила 1,1 мільйона осіб, з яких понад 250 тисяч убито в бою", - повідомив посадовець НАТО.

Успіхи росіян на фронті

Останніми тижнями російські сили досягли певних успіхів у районі Куп’янська, сходу Запорізької, Дніпровської та південної частин Донецької областей.

Деякі підрозділи морської піхоти країни-агресорки були перекинуті до Добропілля, щоб уникнути оточення на тлі триваючих українських контратак. Там ситуація залежатиме від якості задіяних підрозділів, оскільки додаткові підкріплення обмежені.

Просування у Дніпровській та Запорізькій областях, найімовірніше, зумовлене відкритою місцевістю, браком належних оборонних позицій і розтягнутістю українських сил.

Російські війська, ймовірно, зміщують свій фокус і перекидають частину підрозділів у ці виступи через невдалий літній наступ у більш урбанізованих районах.

Пріоритетний напрям для РФ

Після зосередження сил на схід і південний схід від Костянтинівки, росіяни, здається, зупинилися в багатьох районах південного Донбасу. Проте представник НАТО зауважив, що очікує відновлення інтенсивніших боїв в найближчі тижні та місяці.

"Попри все це, Покровськ, ймовірно, і надалі залишається пріоритетним напрямом для Росії, і вони намагаються просунутися з півдня та півночі міста, навіть попри дуже високі оперативні втрати", - наголосив він.

НАТО оцінює, що Росія, ймовірно, продовжить свою стратегію повільних здобутків попри великі втрати, зберігаючи або навіть підвищуючи свою готовність іти на ризик.

Водночас посадовець Альянсу підкреслив, що не очікує серйозного прориву українських оборонних ліній у найближчі місяці.

"Як я вже казав раніше, збільшення обсягів допомоги, що надається Україні, покращило б ситуацію на полі бою, особливо в контексті нещодавньої зосередженості України на ударах по паливній та логістичній інфраструктурі всередині Росії", - зазначив він.