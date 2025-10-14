Скільки бронетехніки Росія втратила за роки війни: в НАТО приголомшили цифрами

З початку повномасштабної війни Росія втратила до 9000 бойових танків і десятки тисяч броньованих машин.

За його словами, станом на зараз країна-агресорка втратила приблизно від 4 000 до 9 000 бойових танків. Крім того, росіяни втратили 20 000 броньованих машин.

"І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", - розповів представник НАТО.

Зараз Росія виробляє близько 130 танків на місяць, тобто приблизно 1 600 нових танків на рік.