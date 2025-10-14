ua en ru
Скільки бронетехніки Росія втратила за роки війни: в НАТО приголомшили цифрами

Росія, Вівторок 14 жовтня 2025 21:35
UA EN RU
Скільки бронетехніки Росія втратила за роки війни: в НАТО приголомшили цифрами
Автор: Валерій Ульяненко

З початку повномасштабної війни Росія втратила до 9000 бойових танків і десятки тисяч броньованих машин.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на зараз країна-агресорка втратила приблизно від 4 000 до 9 000 бойових танків. Крім того, росіяни втратили 20 000 броньованих машин.

"І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", - розповів представник НАТО.

Зараз Росія виробляє близько 130 танків на місяць, тобто приблизно 1 600 нових танків на рік.

Нагадаємо, в середньому РФ втрачала щоденно 950 осіб у вересні, що є помірним зростанням порівняно із середнім серпневим показником. Водночас він нижчий за той, що був навесні та влітку.

За словами представника НАТО, зафіксовано в середньому близько 1200 втрат щодня у 2025 році. Наразі загальна кількість втрат перевищила 1,1 мільйона російських солдатів, з яких понад 250 тисяч убито в бою.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році становлять близько 1 125 150 осіб, зокрема 1200 осіб за минулу добу.

Також повідомлялося, що днями на фронті зросла кількість боїв ЗСУ з ворогом. Найгарячішим досі залишається Покровський напрямок.

