Понад 160 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

В понеділок, 13 жовтня, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, з них 52 - на Покровському напрямку. Російські окупанти завдають ударів авіабомбами і дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в Telegram .

За даними Генштабу ЗСУ, протягом дня противник здійснив 73 авіаційні нальоти, скинувши 134 керований авіабомби. Крім того, росіяни використали 1924 дрони-камікадзе, зафіксовано 3249 обстрілів позицій українських захисників і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На цій ділянці зафіксовано шість атак російських окупантів. РФ завдала два авіаційні удари, скинула чотири керовані авіаційні бомби, здійснила 118 обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок

Відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, Кутьківки. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

Куп’янський напрямок

Російські війська здійснили п’ять атак на позиції українських захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Один бій досі триває.

Лиманський напрямок

Російські загарбники 12 разів штурмували позиції українських військових у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Дробишевого. Одне бойове зіткнення досі триває.

Слов’янський напрямок

ЗСУ протягом доби відбили сім спроб наступу у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

Краматорський напрямок

Українські захисники відбивають одну ворожу атаку в напрямку Ступочок.

Костянтинівський напрямок

Сьогодні росіяни 21 раз штурмували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника і відбили 20 атак ворога.

Покровський напрямок

Окупанти здійснили 52 спроби наступу у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Бойові зіткнення тривають дотепер.

Попередньо, на цьому напрямку ЗСУїни ліквідували 113 та поранили 75 окупантів. Крім того, знищено вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 20 безпілотних літальних апаратів, 20 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки.

Українські захисники знищили три бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 10 одиниць автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

Олександрівський напрямок

За добу росіяни 23 рази намагалися прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. Бої продовжуються у двох локаціях.

Гуляйпільський напрямок

Протягом доби загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів по Барвінівці та Залізничному.

Оріхівський напрямок

РФ здійснила чотири марні атаки в районі Степового.

Придніпровський напрямок

Російські загарбники тричі проводили наступальні дії в напрямку Антонівки.