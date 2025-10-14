Путин вступает в четвертый год войны, которую должен был бы выиграть за неделю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен был бы выиграть войну в Украине за неделю. Вместо этого, она длится почти четыре года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я очень разочарован, потому что у Владимира (Путина, - ред.) и меня были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими до сих пор. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война принесла ему столько бед", - отметил Трамп.
По словам президента США, российский диктатор вступает в четвертый год войны, "которую должен был бы выиграть за неделю".
"Скоро вступит в четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, конечно, с учетом раненых и тех, кто остался без ног и рук, и всего того, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война", - подчеркнул он.
Трамп добавил, что это "самое большое событие со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности".
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла примерно от 4 000 до 9 000 боевых танков. Кроме того, россияне потеряли 20 000 бронированных машин.
В среднем РФ теряла ежедневно 950 человек в сентябре, что является умеренным ростом по сравнению со средним августовским показателем. В то же время он ниже того, что был весной и летом.
По словам представителя НАТО, зафиксировано в среднем около 1200 потерь ежедневно в 2025 году. Сейчас общее количество потерь превысило 1,1 миллиона российских солдат, из которых более 250 тысяч убиты в бою.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в 2022 году составляют около 1 125 150 человек, в том числе 1200 человек за минувшие сутки.
Также сообщалось, что на днях на фронте возросло количество боев ВСУ с врагом. Самым горячим до сих пор остается Покровское направление.