ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті

Вівторок 14 жовтня 2025 08:20
UA EN RU
Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті Фото ілюстративне: втрати РФ на фронті станом на 14 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За останню добу, з 13 на 14 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили п’ять танків, 29 артсистем і 145 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загалом за минулу добу російська армія втратила близько 1 200 військових.

Крім того, українські захисники знищили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки противника.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:

  • особового складу / personnel - близько / about 1 125 150 (+1200) осіб
  • танків - 11256 (+5) од
  • бойових броньованих машин - 23345 (+0) од
  • артилерійських систем - 33628 (+29) од
  • РСЗВ - 1520 (+0) од
  • засоби ППО - 1225 (+0) од
  • літаків - 427 (+0) од
  • гелікоптерів - 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69632 (+390)
  • крилаті ракети - 3859 (+0)
  • кораблі / катери - 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 64188 (+145)
  • спеціальна техніка - 3977 (+0)

Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, з них 52 - на Покровському напрямку. Російські окупанти завдають ударів авіабомбами і дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, вчора на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ.

Як розповіли військові, загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове. У бій кинуто було 16 одиниць бронетехніки - БМП, МТЛБ і танки. Воїни знищили 9 БМП, 4 БТР, 3 танки та 3 мотоцикли, ліквідувавши 78 окупантів.

За словами бійців, росіяни діяли за звичною схемою: спершу мотоциклісти, потім бронетехніка з десантом під прикриттям РЕБ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить