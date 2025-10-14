Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті

За останню добу, з 13 на 14 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили п’ять танків, 29 артсистем і 145 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:

Крім того, українські захисники знищили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки противника.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, з них 52 - на Покровському напрямку. Російські окупанти завдають ударів авіабомбами і дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, вчора на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ.

Як розповіли військові, загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове. У бій кинуто було 16 одиниць бронетехніки - БМП, МТЛБ і танки. Воїни знищили 9 БМП, 4 БТР, 3 танки та 3 мотоцикли, ліквідувавши 78 окупантів.

За словами бійців, росіяни діяли за звичною схемою: спершу мотоциклісти, потім бронетехніка з десантом під прикриттям РЕБ.