Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті
За останню добу, з 13 на 14 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили п’ять танків, 29 артсистем і 145 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загалом за минулу добу російська армія втратила близько 1 200 військових.
Крім того, українські захисники знищили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки противника.
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:
- особового складу / personnel - близько / about 1 125 150 (+1200) осіб
- танків - 11256 (+5) од
- бойових броньованих машин - 23345 (+0) од
- артилерійських систем - 33628 (+29) од
- РСЗВ - 1520 (+0) од
- засоби ППО - 1225 (+0) од
- літаків - 427 (+0) од
- гелікоптерів - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69632 (+390)
- крилаті ракети - 3859 (+0)
- кораблі / катери - 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни - 64188 (+145)
- спеціальна техніка - 3977 (+0)
Ситуація на фронті
Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, з них 52 - на Покровському напрямку. Російські окупанти завдають ударів авіабомбами і дронами-камікадзе.
Також повідомлялось, вчора на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ.
Як розповіли військові, загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове. У бій кинуто було 16 одиниць бронетехніки - БМП, МТЛБ і танки. Воїни знищили 9 БМП, 4 БТР, 3 танки та 3 мотоцикли, ліквідувавши 78 окупантів.
За словами бійців, росіяни діяли за звичною схемою: спершу мотоциклісти, потім бронетехніка з десантом під прикриттям РЕБ.