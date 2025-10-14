ua en ru
Путін вступає в четвертий рік війни, яку мав би виграти за тиждень, - Трамп

США, Вівторок 14 жовтня 2025 22:43
Путін вступає в четвертий рік війни, яку мав би виграти за тиждень, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень. Натомість, вона триває майже чотири роки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна, - ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха", - зазначив Трамп.

За словами президента США, російський диктатор вступає в четвертий рік війни, "яку мав би виграти за тиждень".

"Скоро вступить у четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, звичайно, з урахуванням поранених і тих, хто залишився без ніг і рук, і всього того, що трапляється в жахливих війнах. Це жахлива війна", - підкреслив він.

Трамп додав, що це "найбільша подія з часів Другої світової війни з точки зору смертності".

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія втратила приблизно від 4 000 до 9 000 бойових танків. Крім того, росіяни втратили 20 000 броньованих машин.

В середньому РФ втрачала щоденно 950 осіб у вересні, що є помірним зростанням порівняно із середнім серпневим показником. Водночас він нижчий за той, що був навесні та влітку.

За словами представника НАТО, зафіксовано в середньому близько 1200 втрат щодня у 2025 році. Наразі загальна кількість втрат перевищила 1,1 мільйона російських солдатів, з яких понад 250 тисяч убито в бою.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році становлять близько 1 125 150 осіб, зокрема 1200 осіб за минулу добу.

Також повідомлялося, що днями на фронті зросла кількість боїв ЗСУ з ворогом. Найгарячішим досі залишається Покровський напрямок.

Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
