Путин вступает в четвертый год войны, которую должен был бы выиграть за неделю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен был бы выиграть войну в Украине за неделю. Вместо этого, она длится почти четыре года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я очень разочарован, потому что у Владимира (Путина, - ред.) и меня были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими до сих пор. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война принесла ему столько бед", - отметил Трамп.

По словам президента США, российский диктатор вступает в четвертый год войны, "которую должен был бы выиграть за неделю".

"Скоро вступит в четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, конечно, с учетом раненых и тех, кто остался без ног и рук, и всего того, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что это "самое большое событие со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности".