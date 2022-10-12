Путін висунув умову ремонту пошкоджених ниток "Північного потоку"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна у середу, 12 жовтня.

"Відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але тільки у разі їх подальшої економічно обґрунтованої експлуатації і, звичайно, при забезпеченні безпеки маршруту - це першорядна умова", - сказав він.

При цьому, за словами Путіна, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період за вцілілою гілкою "Північного потоку-2".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" - а одна гілка, попри все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається, хоча вона може бути пошкоджена... Її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу в Європі. Росія до початку цих поставок готова, м'яч на боці Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все", - додав російський президент.

Що відомо про ситуацію на "Північних потоках"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів. Вони, як вважають шведські спеціалісти, трапились в тому районі, де проходять газопроводи.

В Росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".

А в НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії. Північноатлантичний альянс планує обговорити захист інфраструктури після нещодавніх диверсій на "Північних потоках" та не виключають можливість застосування 5 статті у відповідь.