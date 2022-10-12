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Путин выдвинул условие ремонта поврежденных нитей "Северного потока"

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Россия, Среда 12 октября 2022 14:38
Путин выдвинул условие ремонта поврежденных нитей "Северного потока" Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей "Северного потока", но при условии их дальнейшего использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина в среду, 12 октября.

"Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута - это первостепенное условие", - сказал он.

При этом, по словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" - а одна ветка, судя по всему, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветки, давление там сохраняется, хотя она может быть и повреждена… Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят - пусть просто кран откроют и все", - добавил российский президент.

Что известно о ситуации на "Северных потоках"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа.

Как считают местные сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов. Они, по мнению шведских специалистов, произошли в том районе, где проходят газопроводы.

В России заявили, что не располагают информацией о причастности западных спецслужб к взрывам на ветвях газопроводов "Северный поток".

А в НАТО считают, что утечка газа на ветвях "Северных потоков" произошла в результате диверсии. Североатлантический альянс планирует обсудить защиту инфраструктуры после недавних диверсий на "Северных потоках" и не исключают возможность применения 5 статьи в ответ.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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