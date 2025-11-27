ua en ru
Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

Россия, Четверг 27 ноября 2025 16:20
Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия согласится на прекращение боевых действий, если Украина оставит оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время общения с журналистами.

Диктатор сообщил, что постоянно получает призывы о прекращении боевых действий, и назвал неадекватное условие для этого.

"Если войска Украины оставят оккупированные территории, мы прекратим боевые действия, если не оставят - добьемся этого военным путем", - подчеркнул Путин.

Напомним, в среду, 26 ноября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал "не делать преждевременных выводов" относительно скорого завершения полномасштабной войны в Украине.

По его словам, в разных странах, в том числе и США, якобы еще будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс между Украиной и страной-агрессором.

Мирный план США

Чиновники США и России разработали мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение ВСУ, отказ от дальнобойного вооружения и др.

К написанию плана, вероятно, причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

Институт изучения войны сообщил, что, если войска РФ и дальше будут продвигаться с нынешней скоростью, то выйти на полный захват Донецкой области они смогут не раньше августа 2027 года.

