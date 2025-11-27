РФ за нинішніх темпів може дійти до меж Донеччини не раніше 2027 року, - ISW

Якщо російська армія й надалі просуватиметься з нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вона зможе не раніше серпня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівські заяви і реальні темпи наступу

Аналітики Інституту, як і раніше, вважають, що перемога Росії не є неминучою. Адже реальні темпи наступу окупаційних військ свідчать: швидке захоплення всієї Донецької області малоймовірне, попри заяви Кремля про нібито неминучий успіх.

У ISW вказали, що Кремль активно просуває тезу про нібито гарантовану військову перемогу та швидке зайняття Донеччини, особливо після появи інформації про мирний план з 28 пунктів.

Так Москва намагається тиснути на Україну та Захід, створюючи враження, що її успіхи на фронті нібито невідворотні.

Однак фактична динаміка бойових дій не підтверджує таких заяв. За даними ISW, російські війська намагаються зосередитись на захопленні Покровська та Мирнограда, але просуваються вкрай повільно.

Повільний наступ у Донеччині

У Покровську росіяни вперше зайшли 31 липня, і з того часу їхній середній щоденний прогрес становить лише 0,12 км.

Станом на 26 листопада окупанти контролюють приблизно 66% міста, хоча працюють там понад 118 днів та залучені щонайменше два армійські угруповання. Покровськ має площу 11,5 квадратних миль, і російські війська досі не змогли його повністю окупувати.

На інших ділянках фронту росіяни справді збільшили темпи просування після серпневого саміту на Алясці. У період з 15 серпня по 20 листопада вони просувалися в середньому на 9,3 кв. км на день.

Найбільш помітні темпи зафіксовані у східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей, тоді як у Донецькій області наступ залишається значно повільнішим.

Перспективи окупації Донеччини

Водночас ISW підрахував: якщо темпи просування РФ залишаться незмінними, теоретично окупанти можуть вийти на межі повного захоплення Донеччини лише до серпня 2027 року.

Аналітики наголошують, що російське командування навряд чи зосередить всі ресурси саме на Донеччині, адже Кремль прагне тримати тиск по всій лінії фронту.

Попри заяви Кремля про "неминучість" перемоги, дані свідчать, що швидке захоплення всієї Донеччини залишається малоймовірним.