Військові показали ймовірний план Росії щодо оточення Покровської агломерації

Військові показали ймовірний план противника щодо оточення Покровської агломерації. Для реалізації задуму ворог задіяв близько 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

На карті ж зображений ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації.

Українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 - поранені.

Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

За даними українських військових, для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації противник залучив близько 11 тисяч осіб.

Росія заявила про оточення військ ЗСУ

В неділю, 26 жовтня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян.

Відомо, що мова йшла про Покровський та Куп'янський напрямки.

Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію.

"Це повна брехня. І не перша", - сказав він.

Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви Росії про оточення Куп’янська.

Тим часом українські захисники наголошують, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти дійсно намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська, адже там росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".