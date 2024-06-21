Путін не виключає поставок високоточної зброї Північній Кореї і зміну ядерної доктрини РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ядерні погрози з боку Росії

Російські офіційні особи і ЗМІ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році регулярно погрожують різним країнам світу застосуванням ядерної зброї.

У травні Російська Федерація провела навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

В Інституті вивчення війни вважають, що такі дії агресора покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних Росії дій.

У комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7), який пройшов у червні, йдеться, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі, якщо вона наважиться застосувати ядерну чи хімічну зброю.

Дослідники з Bulletin of the Atomic Scientists дізналися, яку кількість ядерної зброї має Росія.