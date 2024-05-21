РФ почала навчання з тактичною ядерною зброєю. Окупанти задіють "Іскандери" та "Кинджали"
Російська Федерація розпочала проведення першого етапу навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Військові використовуватимуть комплекси "Іскандер" і ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
Зазначається, що в рамках цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висунення в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.
Також у Міноборони РФ вказують, що особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.
При цьому росіяни знову нагадали, що навчання спрямовані нібито у відповідь на "провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".
Ядерні навчання РФ
На початку травня диктатор Володимир Путін доручив провести навчання з тактичною ядерною зброєю. При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ядерний шантаж для Російської Федерації є регулярною практикою.
"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає", - говорив він.
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