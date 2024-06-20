Путін прибув до В’єтнаму, який розглядає РФ як противагу США і Китаю, - Bloomberg

В’єтнам привітав російського диктатора Володимира Путіна, підкреслюючи свою багаторічну лояльність до Москви всупереч критиці США. Ханой розглядає Росію як противагу Сполученим Штатам і Китаю, який загрожує суверенітету В’єтнаму в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Путін прибув до Ханоя в четвер із Північної Кореї, де підписав договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Кім Чен Ином.

"Цей візит демонструє, що В’єтнам активно реалізує свою зовнішню політику в дусі незалежності, самозабезпечення, диверсифікації, багатосторонності", — йдеться в заяві на сайті уряду В’єтнаму.

Посольство США в Ханої в понеділок заявило, що "жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства".

Очікується, що російський диктатор візьме участь у церемонії покладання вінків у Мавзолеї Хо Ши Міна та зустрінеться з офіційними особами, включаючи голову Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонга , прем’єр-міністра Фам Мінь Чіня та президента То Лама.

Чим В’єтнаму цікава Росія

В’єтнам давно покладається на Росію щодо зброї, включаючи літаки та підводні човни. Однак після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року В’єтнам утримується від закупівель російської зброї через занепокоєння щодо санкцій Заходу, сказав Карл Тайєр, почесний професор Університету Нового Південного Уельсу в Австралії.

Ханой шукатиме запевнень, що все більш тісні зв'язки Росії з Китаєм "не відбуватимуться за рахунок В'єтнаму", вважає він.

В’єтнамський експорт до Росії минулого року становив менше 2 млрд доларів, до США - 97 млрд доларів. Попри це Ханой розглядає Москву як противагу Пекіну та Вашингтону. Ханой розглядає США як ідеологічного "противника", тоді як претензії Китаю на води біля узбережжя В’єтнаму загрожують його суверенітету, сказав Олександр Вувінг, експерт з Азії в Азіатсько-Тихоокеанському центрі досліджень безпеки на Гаваях.

"Росія може послабити тиск як з боку США, так і Китаю, надавши підтримку В’єтнаму. Вони можуть отримати зброю з Росії. Державні російські компанії протягом багатьох років були в авангарді зусиль В’єтнаму щодо захисту свого суверенітету в Південно-Китайському морі", — сказав Вувінг.

Хоча приймати Путіна "ризиковано" для в’єтнамських чиновників, зазначив він, "вони повинні ризикнути і залишатися лояльними до Росії".

В’єтнам і Україна

В’єтнам - серед дев’яти країн Південно-Східної Азії, які минулого року утрималися від засудження російського насильства в Україні. Він зайняв нейтральну позицію щодо війни, закликаючи до дипломатії для вирішення конфлікту.

Прем'єр В'єтнаму зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським минулого року на полях саміту Великої сімки в Хіросімі. Чимало в’єтнамських урядовців та керівників підприємств навчалися в Україні та Росії. За даними уряду В'єтнаму, в Росії проживає близько 60 000 в'єтнамців.