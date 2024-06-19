У Путіна та Кім Чен Ина нова угода: у чому суть та як це вплине на війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін уклав договір про стратегічне партнерство з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Тексту поки немає, але багато ЗМІ пишуть про військовий альянс, оскільки документ передбачає взаємний захист.

Про те, навіщо Путіну союз із Північною Кореєю та чи позначиться він на російсько-українській війні, у матеріалі РБК-Україна .

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Що кажуть Путін та Кім Чен Ин

Путін прибув до північнокорейської столиці вчора увечері. Біля трапу літака його зустрів Кім Чен Ин, диктатори пройшли червоною килимовою доріжкою, їх привітала почесна варта. Офіційна зустріч з парадом відбулася сьогодні.

Кім Чен Ин назвав візит Путіна "історичним моментом". Який підтверджує, що відносини Москви та Пхеньяну вступили в період найвищого розвитку. Крім того, північнокорейський диктатор знову підтримав війну Росії проти України та назвав її нібито захистом інтересів та територіальної цілісності РФ.

Путін очікувано ностальгував за радянськими часами, заявивши, що дружба між країнами "була викована в умовах суворих випробувань". І згадав роль радянських військ у регіоні наприкінці Другої світової та у Корейській війнах.

Потім були півторагодинні переговори в розширеному складі, після чого Путін і Кім Чен Ин ще більше двох годин спілкувалися віч-на-віч. Результатом стало підписання низки двосторонніх документів. Головний з них - договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", - заявив Путін.

Фото: переговори Путіна та Кім Чен Ина (kremlin.ru)

За його словами, відповідно до договору, Росія "не виключає для себе військово-технічного співробітництва" з Північною Кореєю. Він розкритикував заяви США та інших західних країн про постачання озброєнь великого радіусу, літаків F-16 та іншої техніки для України. А також пообіцяв разом із КНДР протидіяти міжнародним санкціям.

Путін вважає договір проривним документом. Який відображає плани Москви і Пхеньяна вивести відносини більш високий рівень. За його словами, у договорі поставлено довгострокові цілі.

"Це стосується політичної, торговельно-інвестиційної, культурно-гуманітарної галузі, а також сфери безпеки", - додав він.

У свою чергу Кім назвав договір "найпотужнішим", а Путіна - "найдорожчим другом корейського народу". Він зазначив, що документ підвищує рівень "союзницьких відносин". За його словами, договір про стратегічне партнерство є "миролюбним".

"Це ніщо інше як документ справді конструктивного, виключно миролюбного та оборонного характеру, покликаний захистити та відстоювати основні інтереси народів двох країн", - наголосив він.

За його словами, договір відображає нібито зміну статусу Росії та КНДР у світовій геополітиці. У Путіна додали, що сьогоднішня зустріч дає імпульс для створення механізмів зниження санкційного впливу.

Що може бути у новому документі

Новий документ прийшов на зміну договору про дружбу та взаємну допомогу 1961 року, договору про дружбу та добросусідство 2000 року, Московській та Пхеньянській деклараціях 2000 та 2001 років. Станом на другу половину дня деталі не повідомляються, текст ще не опубліковано.

Важко сказати, що зафіксовано у договорі, але певні висновки можна зробити, зважаючи на те, як розвивається співпраця між країнами.

Відносини Росії та КНДР за останній рік розвинулися досить потужно. РФ постачає технології північнокорейському ВПК для запуску супутників, розвитку військово-морських сил, а також надає матеріальну, продовольчу допомогу і так далі.

Північна Корея чи не єдина держава, яка прямо та відкрито підтримала війну Росії проти України. І постачає зброю у великих обсягах. Нещодавно міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Пхеньян міг поставити до 5 млн снарядів та десятки балістичних ракет.

"Можна сказати, що Північна Корея врятувала Росію, допомогла захопити Авдіївку і загалом підтримала наступальну кампанію зими та навесні 2024 року. Тому, гадаю, у договорі будуть зафіксовані позиції про те, що країни максимально поглиблюватимуть співпрацю, особливо у військовій та економічній сферах", - вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Фото: Путін та Кім Чен Ин у Пхеньяні (kremlin.ru)

Слова Путіна про допомогу при агресії проти одного з учасників договору фактично є заявою про створення військового альянсу.

"Тобто рівень відносин прирівнюється до альянсу. А це серйозна заява, тому що альянс формується, зокрема, на випадок війни. Думаю, таке формулювання він вжив свідомо і цей прояв ескалації", - наголосив експерт.

Виходячи з цього, логічно, що у договорі може бути прописаний механізм надання військової допомоги. І цілком можливо, що ця частина виявиться непублічною.

"Не виключаю, що окремі частини можуть передбачати участь північнокорейських військ (у війні проти України, - ред.), коли знадобиться Росії з урахуванням ситуації на фронті. Як на мене, це може бути в договорі про стратегічне партнерство з КНДР", - розповів Мусієнко РБК-Україна і додав, що попередні договори не передбачали участі у спільних бойових діях.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускає, що такий пункт може бути у договорі.

"Можливо, вони (північнокорейські війська, - ред.) і з'являться, щоб отримати якийсь бойовий досвід, але в невеликій кількості. Кілька підрозділів для чергової "м'ясорубки". Мова не про відправку сотень тисяч "спецназівців", - зазначив він.

Водночас, він не поспішає називати це справжнім військовим альянсом. Раніше неодноразово на прикладі СРСР, Китаю та КНДР з'являлися якісь угоди, які нічим глобальними не закінчувалися. І Росія якогось профіту від них не отримала.

Навіщо новий договір обом диктаторам

Перед візитом Путін опублікував хвалебну статтю про співпрацю з Північною Кореєю. Високо оцінив відданість Кіма спадщині батька та діда та назвав Пхеньян "стійким однодумцем". Також підтвердив підтримку боротьби КНДР проти Сполучених Штатів.

Звернення до пропагандистських наративів створює умови для подальших прохань Путіна про військову допомогу, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Такі запити можуть варіюватися від поставок зброї до відправки північнокорейських робітників на окуповані території України.

Коваленко вважає, що мета Путіна - не так залучити північнокорейські війська до війни проти України, як отримати не тільки снаряди та ракети, а й техніку.

"У Росії великі проблеми, у неї майже спустошені центри зберігання техніки. Якщо збережеться нинішня інтенсивність бойових дій, то незабаром настане момент, коли вона піде в мінус і не зможе компенсувати втрати. Одна з країн, яка може передати військову техніку, - це саме КНДР", - пояснив експерт.

Що стосується Кіма, то для нього це насамперед репутаційний крок Цілком імовірно, що північнокорейське ТБ розповідатиме про те, що Путін приїхав благати про допомогу, і "великий лідер" допоміг.

"А ще це можливість на якихось умовах вибити щось нове. Це жива валюта, дорогоцінні метали, навіть криптовалюта та багато іншого. А також розширити номенклатуру технологій, в яких зацікавлена КНДР", - зазначив Коваленко.

Фото: Кім Чен Ин може допомогти Росії військовою технікою в обмін на технології та ще багато чого іншого (kremlin.ru)

Олександр Мусієнко не сумнівається, що Пхеньян попросить технології для авіації та міжконтинентальних ракет, щоб умовно Північна Корея нарешті отримала ракету, здатну дістати до США. Питання в тому, як відреагує Китай: просто спостерігатиме або вживатиме заходів. Тому що, як вважається, традиційно КНДР входить до його сфери впливу.

"Мені здається, Китай не дуже зацікавлений у посиленні співпраці РФ і КНДР. Тому що через це США та Захід можуть наростити присутність в регіоні, у тому числі спрямовану проти Пекіна. Чи це так, побачимо за реальними діями. Поки про китайську позицію ми не чули, але припускаю, що на даному етапі вони обмежаться мовчазною згодою", - додав експерт.

Можливі наслідки для України та як має відреагувати Захід

США вже реагують на зближення Росії з КНДР. Представник Пентагону Пет Райдер заявив, що поставки зброї допомагають Москві вести війну проти України. А держсекретар Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон зробить усе можливе, аби припинити північнокорейську підтримку РФ. Британський міністр оборони Грант Шаппс назвав візит Путіна попередженням та додав, що "нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи".

На думку Мусієнка, кілька років тому був момент, коли Захід міг "спокусити" Північну Корею економічними преференціями. Але можливістю не скористалися, і тепер важко сказати, як можна обірвати постачання зброї.

"Я бачу два способи. Перший - це працювати з Китаєм, щоб він впливав на Північну Корею та Росію. Другий - давати Україні більше засобів для ведення контрбатарейної боротьби, щоб нівелювати поставки снарядів на фронт. І плюс блокувати співпрацю. Тому що на наших очах з'являється альянс, зокрема, проти Заходу", - зазначив він.

Щодо можливої загрози відправки північнокорейських військ, то партнери України мають реагувати більш рішуче.

"Не сумніваюся, що більшість наших партнерів будуть готові у відповідь розмістити свої війська. Але це має бути чітко продекларовано", - сказав він.

У будь-якому разі, договір про стратегічне партнерство Росії з КНДР є поганою новиною для України.

"По-перше, Північна Корея продовжить постачати зброю і в першу чергу, звичайно, боєприпаси. По-друге, може почати поставки техніки. Але там немає невичерпних запасів. І ще такий момент. Якщо Росія може вигрібти все і воювати до останнього, то Кім Чен Ин - параноїк, який чекає нападу від Японії, Південної Кореї, США, і дійсно в це вірить. Тому поставки будуть обмеженими", - додав Олександр Коваленко.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви Володимира Путіна та Кім Чен Ина, західних політиків, звіт Інституту вивчення війни (ISW), коментарі військових експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.