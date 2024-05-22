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В ISW пояснили навіщо Росія проводить навчання з ядерною зброєю

Середа 22 травня 2024 06:32
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В ISW пояснили навіщо Росія проводить навчання з ядерною зброєю Фото: РФ намагається схилити світ до вигідних їй дій (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Навчання Росії із застосуванням ядерної зброї покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує бряцати ядерною зброєю в рамках кампанії рефлексивного контролю для впливу на західних політиків, що ухвалюють рішення. Про це свідчать навчання Південного військового округу з використанням ядерної зброї, що почалися напередодні.

Один із прокремлівських блогерів прямо пов'язав навчання зі спробами вплинути на ухвалення рішень на Заході - зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо обмежень на використання Україною західних озброєнь для ураження військових цілей на території Росії.

Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю. Агресор часто використовує ядерне брязкання шаблями, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, і схилити їх до "капітуляції".

"Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, що спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він добровільно вдався до вигідних Росії дій", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність ЗСУ атакувати військові цілі у Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж міжнародного кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.

Ядерний шантаж Росії

Нагадаємо, 21 травня Російська Федерація почала перший етап навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. В їх рамках використовуються комплекси "Іскандер" і ракети "Кинджал".

У ГУР Міноборони нагадали, що ядерний шантаж є для РФ регулярною практикою.

Президент Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю в Україні.

Тим часом у Пентагоні завірили, що США не дозволяли і не дозволяють бити своєю зброєю по військових об'єктах на території РФ.

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