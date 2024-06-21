Путин не исключает поставок высокоточного оружия Северной Корее и изменение ядерной доктрины РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Учитывая наши договоренности с КНДР, я не исключаю этого", - сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.
Он упомянул о военной помощи западных стран Украины. По его словам, партнеры Украины заявляют, что не контролируют использование своего вооружения.
"Мы также можем сказать то же самое", - сказал Путин.
Он также сказал, что Россия рассматривает возможность изменения своей ядерной доктрины в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".
При этом Путин заявил, что России не нужно вводить идею так называемого превентивного удара, ведь "ответным ударом противник будет гарантированно уничтожен".
Во вторник, 18 июня, Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньян. Западная пресса пишет, что поездка, скорее всего, связана с поиском вооружения для войны против Украины.
В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Однако текст документа пока не опубликован.
В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит Путина в Пхеньян, а также отметили, что РФ таким образом продолжает собирать коалицию против демократического мира.
Подробнее о визите – в материале РБК-Украина.
Российские официальные лица и СМИ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году регулярно угрожают разным странам мира применением ядерного оружия.
В мае Российская Федерация провела учения по применению нестратегического ядерного оружия.
В Институте изучения войны считают, что такие действия агрессора призваны напугать политиков стран Запада и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным России действиям.
В коммюнике по итогам прошедшего в июне саммита "Большой семерки" (G7) говорится, что России грозят серьезные последствия в случае, если она решится применить ядерное или химическое оружие.
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