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Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між КНДР і РФ

Четвер 20 червня 2024 05:58
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Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між КНДР і РФ Фото: Північнокорейський і російський диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін відповідно (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За інформацією Корейського центрального інформаційного агентства, договір РФ і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає «негайне» надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Наразі незрозуміло, корейське агентство опублікувало окремі пункти чи повний текст. Наводимо їх у перекладі ТАСС:

  • Негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн;
  • У разі загрози агресії країни узгодять заходи координації позицій, забезпечать співпрацю в усуненні загрози;
  • Москва та Пхеньян зобов'язуються не підписувати з третіми країнами угоди, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці двох країн;
  • РФ та КНДР прагнуть збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та створити сприятливі умови для економічного співробітництва;
  • Москва та Пхеньян умовилися розвивати відносини у сфері космосу, мирного атома, ІІ та ІТ;
  • Країни активізують співпрацю у сфері ЗМІ для протидії недостовірній інформації та інформаційним провокаціям;
  • РФ та КНДР створять систему вжиття заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою запобігання війні, забезпечення миру;
  • Договір про стратегічне партнерство РФ і КНДР має безстроковий характер.

У вівторок, 18 червня, російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяна. Західна преса пише, що поїздка, швидше за все, була пов'язана з пошуком озброєння для війни проти України.

У Пхеньяні Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство, який, за словами російського диктатора, передбачає у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. Текст документа на той момент не було опубліковано.

У Білому домі назвали "розширенням партнерства" офіційний візит Путіна до Пхеньяна, а також наголосили на тому, що РФ таким чином продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

Докладніше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

З Північної Кореї російський диктатор вилетів у В'єтнам.

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КНДР Російська Федерація Володимир Путін Кім Чен Ин
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