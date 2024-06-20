Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між КНДР і РФ

За інформацією Корейського центрального інформаційного агентства, договір РФ і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає «негайне» надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Наразі незрозуміло, корейське агентство опублікувало окремі пункти чи повний текст. Наводимо їх у перекладі ТАСС:

У вівторок, 18 червня, російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяна. Західна преса пише, що поїздка, швидше за все, була пов'язана з пошуком озброєння для війни проти України.

У Пхеньяні Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство, який, за словами російського диктатора, передбачає у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. Текст документа на той момент не було опубліковано.

У Білому домі назвали "розширенням партнерства" офіційний візит Путіна до Пхеньяна, а також наголосили на тому, що РФ таким чином продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

Докладніше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

З Північної Кореї російський диктатор вилетів у В'єтнам.

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