Спеціальний посланник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відправився до США для переговорів з командою американського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства розповіли, що Дмитрієв зустрічається з членами адміністрації Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та американо-російського економічного співробітництва.
Reuters зазначає, що візит відбудеться напередодні рішення США щодо того, чи слід продовжити пом'якшення санкцій щодо російської нафти, термін дії яких закінчується 11 квітня.
Нагадаємо, минулого місяця у Флориді відбулася зустріч делегацій США та країни-агресорки. Зустріч відбувалася без України - за офіційною версією, російська та американська команди обговорили різні теми та домовилися підтримувати зв'язок.
Варто зазначити, що після цієї зустрічі США несподівано дозволили РФ продаж деякої частини нафти, а в Кремлі зробили цікаву заяву щодо санкцій.
На цих перемовинах був присутній спецпредставник російського диктатора - Кирило Дмитрієв. Його завданням, як вважають ЗМІ та аналітики, було "підкупити" Сполучені Штати.
Зокрема, раніше Дмитрієв стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів США та Росія оцінюють у 14 трильйонів доларів.
Агентство Bloomberg також писало про те, що Росія намагається підкупити президента США. Для цього Кремль розробив стратегію економічного зближення з адміністрацією Трампа, що передбачає радикальний перегляд фінансової політики країни-агресорки.