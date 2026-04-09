Джерела агентства розповіли, що Дмитрієв зустрічається з членами адміністрації Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та американо-російського економічного співробітництва.

Reuters зазначає, що візит відбудеться напередодні рішення США щодо того, чи слід продовжити пом'якшення санкцій щодо російської нафти, термін дії яких закінчується 11 квітня.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, минулого місяця у Флориді відбулася зустріч делегацій США та країни-агресорки. Зустріч відбувалася без України - за офіційною версією, російська та американська команди обговорили різні теми та домовилися підтримувати зв'язок.

Варто зазначити, що після цієї зустрічі США несподівано дозволили РФ продаж деякої частини нафти, а в Кремлі зробили цікаву заяву щодо санкцій.

На цих перемовинах був присутній спецпредставник російського диктатора - Кирило Дмитрієв. Його завданням, як вважають ЗМІ та аналітики, було "підкупити" Сполучені Штати.