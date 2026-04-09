Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Путін відправив свого посланця до США на переговори з командою Трампа, - Reuters

22:41 09.04.2026 Чт
Про що розмовлятимуть представники Москви і Вашингтона?
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Спеціальний посланник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відправився до США для переговорів з командою американського президента.

Джерела агентства розповіли, що Дмитрієв зустрічається з членами адміністрації Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та американо-російського економічного співробітництва.

Reuters зазначає, що візит відбудеться напередодні рішення США щодо того, чи слід продовжити пом'якшення санкцій щодо російської нафти, термін дії яких закінчується 11 квітня.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, минулого місяця у Флориді відбулася зустріч делегацій США та країни-агресорки. Зустріч відбувалася без України - за офіційною версією, російська та американська команди обговорили різні теми та домовилися підтримувати зв'язок.

Варто зазначити, що після цієї зустрічі США несподівано дозволили РФ продаж деякої частини нафти, а в Кремлі зробили цікаву заяву щодо санкцій.

На цих перемовинах був присутній спецпредставник російського диктатора - Кирило Дмитрієв. Його завданням, як вважають ЗМІ та аналітики, було "підкупити" Сполучені Штати.

Зокрема, раніше Дмитрієв стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів США та Росія оцінюють у 14 трильйонів доларів.

Агентство Bloomberg також писало про те, що Росія намагається підкупити президента США. Для цього Кремль розробив стратегію економічного зближення з адміністрацією Трампа, що передбачає радикальний перегляд фінансової політики країни-агресорки.

