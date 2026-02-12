ua en ru
Гра на амбіціях Трампа. РФ може повернутися до розрахунків у доларах, - Bloomberg

Москва, Четвер 12 лютого 2026 18:44
Гра на амбіціях Трампа. РФ може повернутися до розрахунків у доларах, - Bloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія розглядає можливість повернення до фінансових операцій у доларах, що виглядає як підігрування президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Росія підготувала документ, у якому перераховано сім пунктів, де, на думку Кремля, економічні інтереси Москви і Вашингтона можуть збігтися після завершення повномасштабної війни росіян проти України.

У документі пропонується:

  • спільне просування викопного палива замість більш екологічних альтернатив;
  • спільні інвестиції в природний газ, морський видобуток нафти і критично важливі сировинні матеріали, що буде вигідно американським компаніям.
  • повернення Росії до доларової системи розрахунків.

Як пише Bloomberg, досі пошук альтернатив долару був одним із пріоритетів Москви, тому повернення до розрахунків у цій валюті західні чиновники вважають малоймовірним.

Водночас, як уточнює видання, якщо РФ усе ж таки піде на такий крок, це означатиме повторне підпорядкування фінансовому домінуванню Вашингтона і відмову від зусиль зі зниження вразливості російської економіки перед тиском США.

"Це стало б великою перемогою для адміністрації Трампа в його очевидній меті послабити відносини між Москвою і Пекіном", - пишуть журналісти.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва на 12 трлн доларів.

Співпраця США та Росії

Нагадаємо, ще в листопаді президент США Дональд Трамп припускав, що Росія хоче вести бізнес з американцями.

За його словами, таке прагнення російського диктатора Володимира Путіна - це ключовий фактор, який може змусити Росію завершити війну в Україні в найближчі місяці.

