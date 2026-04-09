Источники агентства рассказали, что Дмитриев встречается с членами администрации Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и американо-российского экономического сотрудничества.

Reuters отмечает, что визит состоится накануне решения США по поводу того, следует ли продлить смягчение санкций в отношении российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля.

Переговоры США и России

Напомним, в прошлом месяце во Флориде состоялась встреча делегаций США и страны-агрессора. Встреча проходила без Украины - по официальной версии, российская и американская команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Стоит отметить, что после этой встречи США неожиданно разрешили РФ продажу некоторой части нефти, а в Кремле сделали интересное заявление по поводу санкций.

На этих переговорах присутствовал спецпредставитель российского диктатора - Кирилл Дмитриев. Его задачей, как считают СМИ и аналитики, было "подкупить" Соединенные Штаты.