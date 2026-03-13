У Кремлі заявили про "спільні інтереси" з США у питанні санкцій

У Росії несподівано знайшли "спільні інтереси" з США - вони стосуються тимчасового зняття санкцій з російської нафти на танкерах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що сказав Пєсков

"У даному випадку ми бачимо дії Сполучених Штатів - спробу стабілізувати енергетичні ринки", - заявив він.

При цьому прессекретар уточнив: США повідомили, що виняток стосується лише нафти, завантаженої до 12 березня, і надалі знімати нафтові санкції з Росії не планують.

"Тому на даний момент ситуативно дійсно наші інтереси збігаються, ось таким чином ми це і розцінюємо", - додав Пєсков.

Що вирішили США

12 березня Сполучені Штати на 30 днів скасували обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем.

Умови ліцензії:

дозволено доставку і продаж нафти, завантаженої на судна станом на 12 березня

ліцензія діє до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Нагадуємо, Росія планує перереєструвати під своїм прапором близько 80 нафтових танкерів "тіньового флоту" - і розвідка вже попередила про загрозу для Заходу.

Українська розвідка стверджує, що Москва вдається до такого кроку через дедалі частіші затримання суден, що возять російську нафту в обхід санкцій.

Підсанкційна структура Російського морського регістра судноплавства планує провести огляд і перереєструвати танкери, що наразі числяться за компаніями із Сейшельських островів, Китаю, Азербайджану та Самоа.