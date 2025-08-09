Путін вдає, що може говорити про Україну без України. Далі буде Балтія, - Коваленко

Російський диктатор Володимир Путін вдає, що може говорити про Україну без України. Однак насправді Росія вже нічого не вирішує.
Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.
Він зазначив, що після України мова може піти про Балтію.
"Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії - це спосіб мислення", - пише керівник ЦПД.
Однак він наголосив, що Росія вже давно є країною обмеженою суб'єктивності, яка повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброю і боєприпасів КНДР, чужих технологій і схем з обходу санкцій.
"Такі точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході", - йдеться у дописі.
Керівник ЦПД підкреслив, що бажання Путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не лише з США, але й з Росією - "є жалюгідним за своєю логікою".
Нагадаємо, цієї ночі The Wall Street Journal повідомило, що Путін заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, що він погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області.
Водночас, за даними Bild, Вітков неправильно зрозумів Путіна, оскільки глава Кремля не відмовився від намірів повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Крім того, вчора президент США Дональд Трамп припустив, що між Україною і Росією може відбутися "обмін територіями".
Також зазначимо, що Трамп назвав дату і місце зустрічі з Путіним. Вони зустрінуться 15 серпня в американському штаті Аляска.
До речі, вранці президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Він зазначив, що відповідь на територіальне питання є в Конституції України.