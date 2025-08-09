Путин делает вид, что может говорить об Украине без Украины. Дальше будет Балтия, - Коваленко

Он отметил, что после Украины речь может пойти о Балтии.

"Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии - это способ мышления", - пишет руководитель ЦПИ.

Однако он подчеркнул, что Россия уже давно является страной ограниченной субъективности, которая полностью зависима от продажи энергоресурсов на Глобальный юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций.

"Такие точно не являются ровней ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке", - говорится в заметке.

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с Россией - "является жалким по своей логике".