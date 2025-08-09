Путін вдає, що може говорити про Україну без України. Далі буде Балтія, - Коваленко

Російський диктатор Володимир Путін вдає, що може говорити про Україну без України. Однак насправді Росія вже нічого не вирішує.

Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram .

Він зазначив, що після України мова може піти про Балтію.

"Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії - це спосіб мислення", - пише керівник ЦПД.

Однак він наголосив, що Росія вже давно є країною обмеженою суб'єктивності, яка повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброю і боєприпасів КНДР, чужих технологій і схем з обходу санкцій.

"Такі точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході", - йдеться у дописі.

Керівник ЦПД підкреслив, що бажання Путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не лише з США, але й з Росією - "є жалюгідним за своєю логікою".