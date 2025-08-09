ua en ru
Путин делает вид, что может говорить об Украине без Украины. Дальше будет Балтия, - Коваленко

Суббота 09 августа 2025 16:00
UA EN RU
Путин делает вид, что может говорить об Украине без Украины. Дальше будет Балтия, - Коваленко Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин делает вид, что может говорить об Украине без Украины. Однако на самом деле Россия уже ничего не решает.

Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Он отметил, что после Украины речь может пойти о Балтии.

"Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии - это способ мышления", - пишет руководитель ЦПИ.

Однако он подчеркнул, что Россия уже давно является страной ограниченной субъективности, которая полностью зависима от продажи энергоресурсов на Глобальный юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций.

"Такие точно не являются ровней ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке", - говорится в заметке.

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с Россией - "является жалким по своей логике".

Что предшествовало

Напомним, этой ночью The Wall Street Journal сообщило, что Путин заявил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу, что он согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска со всей Донецкой области.

В то же время по данным Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, поскольку глава Кремля не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп допустил, что между Украиной и Россией может произойти "обмен территориями".

Также отметим, что Трамп назвал дату и место встречи с Путиным. Они встретятся 15 августа в американском штате Аляска.

К слову утром президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории России. Он отметил, что ответ на территориальный вопрос есть в Конституции Украины.

