ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі

Київ, П'ятниця 12 грудня 2025 11:16
UA EN RU
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента України спростували інформацію французького видання Le Monde про нібито готовність Києва погодитися на створення так званої "буферної зони" на Донбасі в межах переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина журналістам.

У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.

Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.

Тобто Подоляк зазначив, що будь-яке рішення щодо таких питань може ухвалюватися виключно на найвищому політичному рівні або народом України.

"Чи погодилась Україна, чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.

Що написало Le Monde про Донбас і що вчора сказав Зеленський

Нагадаємо, в публікації Le Monde висловлювалися тези про те, що Україна нібито погодилася на умови щодо формування "демілітаризованої зони", але за умови відводу військ з обох сторін. Мовляв, цю ключову для потенційної мирної угоди поступку зі сторони України також схвалили європейські лідери.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них - російської щодо території Донеччини.

За його словами, ці підходи точно не відповідають інтересам України, однак діалог необхідно продовжувати й шукати адекватні рішення.

Президент пояснив, що йдеться про різні моделі відведення військ - наприклад, симетричне віддалення на 5 чи 10 кілометрів з обох боків, а також про необхідність міжнародного моніторингу, як це відбувається у багатьох конфліктах.

"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" - демілітаризованою зоною", - розповів вчора Зеленський.

Українська позиція заключається в тому, щоб "стояти на місцях", тобто на контактній лінії. Між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, і все це ще не визначено.

Однак Зеленський звернув увагу, що якщо пропонується "вільна економічна" чи "демілітаризована" зона, де можуть перебувати лише цивільні та поліція, то залишається питання: що стримуватиме російські війська від подальшого просування або інфільтрації під виглядом "цивільних".

Президент наголосив, що це серйозні питання і немає гарантій, що Україна погодиться на такі умови. Він заявив, що якщо партнери говорять про компроміс, то він має бути справедливим і збалансованим для обох сторін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Під ударом енергетика і будівлі: наслідки нічної атаки РФ по Одесі та області (фото)
Під ударом енергетика і будівлі: наслідки нічної атаки РФ по Одесі та області (фото)
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень