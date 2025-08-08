Білий дім підтвердив плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня, - Sky News
Президент США Дональд Трамп дійсно планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і ТАСС.
Видання зазначило, що інформацію про плани на саміт Трампа і Путіна розкрив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.
Він уточнив, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:
- ОАЕ;
- Угорщина;
- Швейцарія;
- Рим.
За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.
При цьому інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі між двома лідерами немає.
Представник Білого дому зазначив, що Росія висунула перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон працює над тим, щоб заручитися підтримкою України та європейських партнерів.
Оновлено 19:49
Російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на джерело повідомляє, що зустріч Путіна та Трампа може пройти наступного тижня.
Чутки про зустріч Трампа з Путіним
Раніше видання The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.
Після цього, за даними співрозмовників NYT, може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".
Учора, 7 серпня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа дійсно може відбутися найближчими днями. Він також запевняв, що місце для зустрічі вже нібито визначили.