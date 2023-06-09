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Путін розповів, коли у Білорусі розмістять ядерну зброю

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Сочі, П'ятниця 09 червня 2023 15:22
Путін розповів, коли у Білорусі розмістять ядерну зброю Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія має намір розмістити ядерну зброю у Білорусі після того, як закінчиться підготовка споруд для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"Все йде за планом. 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд і відразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території (Білорусі - ред.) відповідних видів зброї", - сказав він.

Зазначимо, що сьогодні лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко приїхав до Сочі (Росія) на зустріч із Путіним "у неформальній обстановці".

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Російська сторона передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

При цьому Росія збереже контроль за розміщеною в Білорусі ядерною зброєю.

Зазначимо, що в ЄС та США засудили такі дії з боку Росії.

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Білорусь Російська Федерація Володимир Путін Олександр Лукашенко
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