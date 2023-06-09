Путин рассказал, когда в Беларуси разместят ядерное оружие

Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси после того, как закончится подготовка сооружений для него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"Все идет по плану. 7-8 июли заканчивается подготовка соответствующего сооружения и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории (Беларуси - ред.) соответствующих видов оружия", - сказал он.

Отметим, что сегодня лидер белорусского режима Александр Лукашенко приехал в Сочи (Россия) на встречу с Путиным "в неформальной обстановке".

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Российская сторона передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен использовать ракеты с ядерным оружием.

При этом Россия сохранит контроль за размещенным в Беларуси ядерным оружием.

Отметим, что в ЕС и США осудили такие действия со стороны России.

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