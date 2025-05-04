Путін розмріявся про примирення з Україною: що він сказав

Припинення вогню в Україні

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США. Там було досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, а також про відновлення поставок військової допомоги США, а також обміну розвідданих.

Зі свого боку, Росія відмовилася підтримати припинення вогню на 30 днів без умов. У Кремлі висунули низку вимог, зокрема, відновити зв'язок із системою SWIFT.

Крім того, перед Великоднем, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін оголосив про одностороннє 30-годинне "припинення вогню" в Україні. Але воно так і залишилося тільки на папері. Окупанти продовжили обстрілювати українські міста і цивільних.

Також наприкінці квітня Путін оголосив про тимчасове "перемир'я" у війні в дні 80-річчя "Дня перемоги". Воно буде нібито діяти з 8 по 11 травня.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський відхилив "перемир'я" на 9 травня. За його словами, Україна не несе відповідальності за події, які можуть відбутися в Росії 9 травня. Київ не рекомендує лідерам інших країн їхати до Москви.

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