В МЗС розповіли, як проходили восьмигодинні переговори України і США в Джидді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в Faceook.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії", - зазначив він.

Тихий вказав, що переговори тривали загалом понад вісім годин - "майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого загалом теж йшла робота".

"Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси", - додав речник.

Він також назвав важливим фактором "емоційне та інформаційне тло зустрічі", яке визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. За його словами, зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі "обізнаних джерел".

Ще одним нюансом, на думку Тихого, є важливість особистої ролі перемовників. Речник МЗС наголосив, що в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, "усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро"

"Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд"", - написав речник МЗС.

За словами Тихого, президент України Володимир Зеленський відіграв ключову роль. Речник зазначив, що Зеленський дистанційно "спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат".

Тихий повідомив, що уже в літаку після переговорів надійшло підтвердження від дипломатів, що "всі процеси в Жешуві щойно було відновлено".

При цьому він наголосив, що Україна на переговорах "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".