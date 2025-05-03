Злякалися? У Росії оскаженіли через "відмову" Зеленського від перемир'я на 9 травня

У Росії почали істерити після заяви президента України Володимира Зеленського щодо "перемир'я", яке запропонував російський диктатор Володимир Путін. Навіть пригрозили, що у "Києві не настане 10 травня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва і речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової .

Так, український президент під час спілкування з журналістами сьогодні назвав запропоноване Путіним триденне припинення вогню "театральною постановкою" та запропонував оголосити перемир'я на 30 днів. Крім того, Зеленський заявив, що Україна не може дати жодних гарантій безпеки тим лідерам, які вирішать приїхати на парад до Москви, адже це - відповідальність Росії.

Така заява викликала істерику в речниці російського МЗС, яка заявила, що це "класична погроза терориста міжнародного масштабу". А також додала, що "відмова" від триденного перемир'я - це недвозначна погроза світовим лідерам, які планують прибути 9 травня до Москви.

"Тепер він погрожує фізичною небезпекою ще й ветеранам, які у святий день прийдуть на паради та урочисті заходи", - написала Захарова у Telegram.

Заступник голови Радбезу РФ Медведєв також оскаженів через заяву Зеленського та перейшов до погроз, наголосивши, що "у разі реальної провокації на День перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня".