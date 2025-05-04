Путин размечтался о примирении с Украиной: что он сказал

Прекращение огня в Украине

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Там была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданых.

В свою очередь, Россия отказалась поддержать прекращение огня на 30 дней без условий. В Кремле выдвинули ряд требований, в частности, восстановить связь с системой SWIFT.

Кроме того, перед Пасхой, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин объявил об одностороннем 30-часовом "прекращении огня" в Украине. Но оно так и осталось только на бумаге. Оккупнты продолжили обстреливать украинские города и гражданских.

Также в конце апреля Путин объявил о временном "перемирии" в войне в дни 80-летия "Дня победы". Оно будет якобы будет действовать с 8 по 11 мая.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отклонил "перемирие" на 9 мая. По его словам, Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая. Киев не рекомендует лидерам других стран ехать в Москву.

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