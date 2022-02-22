Путин признал “ЛДНР” и ввел войска на Донбасс, а в результате обстрелов погибли двое бойцов ВСУ: новости за 21 февраля

Президент России Владимир Путин признал “ЛДНР” и ввел войска на Донбасс, в результате обстрелов погибли двое бойцов ВСУ, Кабмин готовит ослабление карантинных ограничений. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 февраля - в материале РБК-Украина.

Путин признал “ЛДНР” и ввел войска на Донбасс

Президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Вскоре после этого он подписал указ о вводе войск РФ на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Мировые лидеры отреагировали на это осуждением действий России и планируют вводить санкции. Также состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам и инициировал встречу Нормандской четверки.

Оккупанты 84 раза открывали огонь на Донбассе: погибли двое бойцов, 12 ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 84 раза открывали огонь по украинским позициям, 2 погибших и 12 раненых бойцов ВСУ, также 6 военных получили боевые травмы.

Также вчера из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье. Кроме того, Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.

Кабмин готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом

Кабинет министров планирует изменить правила в "оранжевых" и "зеленых" зонах карантина в весенне-летний период. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал 21 февраля на селекторном совещании.

Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Европейского союза, и, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах, учитывая весенне-летний период.

Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на 1,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение экстренной макрофинансовой помощи Украине. Помощь в размере 1,2 млрд евро будет предоставлена в виде кредитов.

"Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и для укрепления устойчивости Украины. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на и без того шаткую экономическую и финансовую стабильность Украины", - говорится в сообщении.

Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском языке и выразила благодарность за поддержку

Ведущая Маричка Падалко во время прямого эфира новостей на телеканале "1+1" заговорила на грузинском языке. Таким образом она выразила благодарность Грузии за поддержку Украины. На днях ведущая грузинского телеканала Mtavari Нино Хубутия в прямом эфире заговорила на украинском языке. Маричка Падалко выложила свое видео и грузинской коллеги в Instagram.

"Мы очень ценим такую поддержку и благодарим коллег из Грузии", - сказала в прямом эфире телеведущая на украинском, а затем повторила эту фразу на грузинском языке.

В Украину идет резкое потепление: в каких областях будет до +16 градусов

Погода в Украине принесет сильное потепление во вторник, 22 февраля. Местами ожидается до +16 градусов. Но в среду-четверг весна прекратит наступление - нас ждет новая волна похолодания.

Читайте в материале Styler прогноз погоды до конца месяца.