Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на 1,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение экстренной макрофинансовой помощи Украине. Помощь в размере 1,2 млрд евро будет предоставлена в виде кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и для укрепления устойчивости Украины. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на и без того шаткую экономическую и финансовую стабильность Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в период с 2014 по 2021 год ЕС поддерживал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи на общую сумму кредитов в размере 5 миллиардов евро.