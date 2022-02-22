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Оккупанты 84 раза открывали огонь на Донбассе: погибли двое бойцов, 12 ранены

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Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 07:48
Оккупанты 84 раза открывали огонь на Донбассе: погибли двое бойцов, 12 ранены Фото: на Донбассе в результате обстрелов погибли двое бойцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 84 раза открывали огонь по украинским позициям, 2 погибших и 12 раненых бойцов ВСУ, также 6 военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял Талаковку, Пищевик, Красногоровку, Водяное, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новоселовку, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубивку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Старогнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытно, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк, Новотошковское, Светлодарск, Майорск, Шумы, Пивденне, Славное, Новогнатовку, Невельское, Новотроицкое.

Кроме того, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

За текущие сутки со стороны оккупантов 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

С начала суток наемники обстреляли Счастье и Мариуполь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, вчера из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье.

Кроме того, Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.

Добавим, что после признания "ЛДНР" Россия ввела войска в ОРДЛО.

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