ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 февраля 2022 14:01
Кабмин готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует изменить правила в "оранжевых" и "зеленых" зонах карантина в весенне-летний период. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал 21 февраля на селекторном совещании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Европейского союза, и, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах, учитывая весенне-летний период.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные мероприятия для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил Шмыгаль.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысячу новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысячи случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За прошедшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

"Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавірусною болезнью постоянно уменьшается", - отметил министр Виктор Ляшко.

Напомним, по данным исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса, локдауны практически не повлияли на здоровье населения, они привели к огромным экономическим и социальным затратам там, где они были приняты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц