Путін не прагне компромісу, і саміт з Трампом на Алясці нічого не змінить, - ISW

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю", - каже Баррос.

Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати мають величезну силу та важелі впливу і можуть добитися результату, якщо застосують їх повною мірою.

"Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - підкреслив він.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Згодом цю інформацію підтвердили у Кремлі - помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.