Путін не прагне компромісу, і саміт з Трампом на Алясці нічого не змінить, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси задля встановлення миру в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос, пише "Укрінформ".
"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю", - каже Баррос.
Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати мають величезну силу та важелі впливу і можуть добитися результату, якщо застосують їх повною мірою.
"Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
Згодом цю інформацію підтвердили у Кремлі - помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.
Водночас Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями". За його словами, США спробують повернути Україні ту територію, яка зараз окупована російськими солдатами.
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.