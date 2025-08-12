Путин не стремится к компромиссу, и саммит с Трампом на Аляске ничего не изменит, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы для установления мира в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, пишет "Укринформ".
"Путин не продемонстрировал желания идти на компромисс относительно своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", - говорит Баррос.
В то же время эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют огромную силу и рычаги влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.
"Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
Впоследствии эту информацию подтвердили в Кремле - помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.
В то же время Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может произойти "обмен территориями". По его словам, США попытаются вернуть Украине ту территорию, которая сейчас оккупирована российскими солдатами.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.