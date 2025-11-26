Путін не повинен вийти з війни в Україні, маючи успіх, - Мерц

Мерц зазначив, що Путін повинен зрозуміти та визнати, що в нього немає іншого варіанту для виходу з війни в Україні, окрім як через мирну угоду. Угоду окрім України повинні схвалити також європейські держави.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше... Але угода, укладена між великими державами без згоди України та без згоди європейців, не буде основою для справжнього, сталого миру в Україні", - сказав він.

Мерц додав, що рішення щодо України та Європи можуть прийматися тільки за їхньою згодою. Інші варіанти є неприйнятними. Німеччина, зазначив він, продовжить підтримувати український народ та використає для цього заморожені активи РФ.

"Рішення щодо європейських питань можуть прийматися лише за взаємною згодою. Україна - не пішак, а суверенний гравець, який відстоює власні інтереси та цінності", - резюмував канцлер.