Путин не должен выйти из войны в Украине, имея успех, - Мерц

Мерц отметил, что Путин должен понять и признать, что у него нет другого варианта для выхода из войны в Украине, кроме как через мирное соглашение. Соглашение кроме Украины должны одобрить также европейские государства.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее... Но соглашение, заключенное между великими державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не будет основой для настоящего, устойчивого мира в Украине", - сказал он.

Мерц добавил, что решения по Украине и Европе могут приниматься только с их согласия. Другие варианты являются неприемлемыми. Германия, отметил он, продолжит поддерживать украинский народ и использует для этого замороженные активы РФ.

"Решения по европейским вопросам могут приниматься только по взаимному согласию. Украина - не пешка, а суверенный игрок, который отстаивает собственные интересы и ценности", - резюмировал канцлер.