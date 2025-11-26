Путин не должен выйти из войны в Украине, имея успех, - Мерц

Российский диктатор Владимир Путин не должен завершить войну в Украине, получив успех для себя. Любое мирное соглашение не будет ничего стоить без согласия Европы и Украины на его условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которого цитирует Reuters.
Мерц отметил, что Путин должен понять и признать, что у него нет другого варианта для выхода из войны в Украине, кроме как через мирное соглашение. Соглашение кроме Украины должны одобрить также европейские государства.
"Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее... Но соглашение, заключенное между великими державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не будет основой для настоящего, устойчивого мира в Украине", - сказал он.
Мерц добавил, что решения по Украине и Европе могут приниматься только с их согласия. Другие варианты являются неприемлемыми. Германия, отметил он, продолжит поддерживать украинский народ и использует для этого замороженные активы РФ.
"Решения по европейским вопросам могут приниматься только по взаимному согласию. Украина - не пешка, а суверенный игрок, который отстаивает собственные интересы и ценности", - резюмировал канцлер.
Отметим, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.
Интересно, что в унисон сделал заявление и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. На фоне скандала с опубликованными записями разговоров спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым Песков призвал не делать преждевременных выводов относительно скорого завершения войны.
Не так давно стало известно о так называемом мирном плане по завершению войны России против Украины. Как оказалось, несмотря на попытки США приписать себе "авторство" этого плана, его реальные разработчики - россияне.
План, разработанный вообще без участия Украины и Европы, предусматривал неприемлемые для Украины условия - в частности сокращение армии, передачу Донбасса россиянам, амнистию российским террористам и тому подобное. Однако после переговоров в Женеве 23 ноября первоначальный документ был существенно сокращен. Вместо предыдущих 28 пунктов там осталось только 19 и почти ничего - от российских прихотей.