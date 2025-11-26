В Єврокомісії зробили заяву про мирний план для України
Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує The Guardian.
Серед іншого фон дер Ляєн заявила, що зараз не помітно будь-яких реальних ознак того, що Росія справді готова припинити війну в Україні. Тому тиск на Кремль повинен бути продовжений.
"Поки що ми не бачили жодних ознак справжньої готовності Росії припинити цей конфлікт. Тому ми повинні продовжувати тиснути на Росію, але це також наш обов'язок - докладати будь-яких зусиль, які можуть призвести до справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.
Президент ЄК додала, що потрібно також дотримуватися ключових принципів в мирній угоді - "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО". Окрім цього, Європа повинна забезпечити повернення викрадених росіянами українських дітей.
"Ми знаємо, що це буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відбудуватися та реконструюватися, повернути дітей та возз’єднати сім’ї. Ми повинні знайти спосіб забезпечити тривалу безпеку для України та для нашого континенту в цілому, і понад усе… створити краще майбутнє, європейське майбутнє для України", - резюмувала фон дер Ляєн.
Мирний план США: що відомо
Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ з'явився так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України. США стверджували, що вони розробили його, але реальним розробником плану виявився російський режим. Це стало точно зрозуміло після того, як видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.
Сам план спершу складався з 28 пунктів, які були неприйнятними для України. Зокрема він передбачав передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Після українсько-американсько-європейських переговорів в Женеві 23 листопада видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19. До того ж від російських забаганок там майже нічого не залишилося.