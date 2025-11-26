Путін не повинен вийти з війни в Україні, маючи успіх, - Мерц
Російський диктатор Володимир Путін не повинен завершити війну в Україні, отримавши успіх для себе. Будь-яка мирна угода не буде нічого коштувати без згоди Європи та України на її умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Reuters.
Мерц зазначив, що Путін повинен зрозуміти та визнати, що в нього немає іншого варіанту для виходу з війни в Україні, окрім як через мирну угоду. Угоду окрім України повинні схвалити також європейські держави.
"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше... Але угода, укладена між великими державами без згоди України та без згоди європейців, не буде основою для справжнього, сталого миру в Україні", - сказав він.
Мерц додав, що рішення щодо України та Європи можуть прийматися тільки за їхньою згодою. Інші варіанти є неприйнятними. Німеччина, зазначив він, продовжить підтримувати український народ та використає для цього заморожені активи РФ.
"Рішення щодо європейських питань можуть прийматися лише за взаємною згодою. Україна - не пішак, а суверенний гравець, який відстоює власні інтереси та цінності", - резюмував канцлер.
Зазначимо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.
Цікаво, що в унісон зробив заяву й прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. На тлі скандалу з опублікованими записами розмов спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим Пєсков закликав не робити передчасних висновків щодо швидкого завершення війни.
Не так давно стало відомо про так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Як виявилося, попри спроби США приписати собі "авторство" цього плану, його реальні розробники - росіяни.
План, розроблений взагалі без участі України та Європи, передбачав неприйнятні для України умови - зокрема скорочення армії, передачу Донбасу росіянам, амністію російським терористам тощо. Проте після переговорів в Женеві 23 листопада первісний документ був суттєво скорочений. Замість попередніх 28 пунктів там залишилося тільки 19 та майже нічого - від російських забаганок.