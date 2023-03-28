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Путін поставив главу Китаю в незручне становище через ядерку в Білорусі, - Bloomberg

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Росія, Вівторок 28 березня 2023 18:51
Путін поставив главу Китаю в незручне становище через ядерку в Білорусі, - Bloomberg Фото: Путін поставив Сі Цзіньпіна в незручне становище заявивши про розміщення зброї в Білорусі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін підірвав авторитет глави Китаю Сі Цзіньпіна, заявивши про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Надавши допомогу Саудівській Аравії та Ірану щодо відновлення дипломатичних відносин, Сі Цзіньпін звернув увагу на інші геополітичні проблеми, а саме війну, яку розпочав Путін в Україні.

Нещодавно китайський глава здійснив візит до Москви на три дні, де він провів тривалі переговори з Путіним разом із тостами за їхню "безмежну дружбу". В результаті перемовин вони в спільній заяві заявили, що "всі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном"

Проте буквально через кілька днів Путін ставить Сі Цзіньпіна в незручне становище, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі, яка межує з Україною. Незалежно від того, чи блефує Путін зі своїм арсеналом, це ставить главу Китаю в незручне становище в його зусиллях стати надійним посередником у конфліктах.

Сі Цзіньпін не підтримав, проте і не різко критикував Путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв місяцями: "Росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні".

Очікувалося, що Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським протягом декількох днів після візиту до Москви, оскільки він не спілкувався з ним після вторгнення Росії. Проте ця розмова ще не відбулася.

Нагадаємо, як раніше заявили на Банковій, розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

Додамо, раніше ми писали, що під час візиту глави Китаю до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Проте український президент повідомив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин.

Однак, попри позицію Китаю, Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським.

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